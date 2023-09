Isolation thermique par l’extérieur avec enduits : mise en oeuvre, entretien et pathologies - TEC35

Catégorie : Formation continue

L’isolation est la première étape dans une démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie. Il est donc essentiel pour les professionnels de connaitre les différentes techniques permettant d’isoler une façade par l’extérieur, en travaux neufs ou en rénovation. Une bonne isolation contribuera donc à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à maîtriser la consommation énergétique des bâtiments neufs ou rénovés.



Objectifs :

Identifier les différents systèmes d’isolation thermique par l’extérieur.

Maitriser les technologies performantes, règles de conception et de mise en œuvre de l’isolation thermique par l’extérieur avec enduits.

Repérer les différentes pathologies issues d’un défaut de mise en œuvre de l’ITE et les moyens de les prévenir.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés courants Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir les connaissances techniques de base dans le domaine du bâtiment et connaître ses principaux acteurs. Publics ciblés : Maitres d’œuvre : Bureaux d’études et d'ingénierie - Contrôleurs techniques – Architectes

Maitres d’ouvrage : Gestionnaires de parcs immobiliers - Responsables de la maintenance et de l’exploitation- Responsables de projets de construction et de réhabilitation - Fabricants de revêtements - Industriels - Entreprises de bâtiment - Bureaux de contrôles -Enseignants et formateurs

Programme :

9h-12h30

Lucie WIATT, Ingénieur et chef de pôle "Procédés de Façade" et Magalie GOMARD, Ingénieur pôle "Procédés de Façade », Direction isolation et revêtements, CSTB



Les différents systèmes d’isolation thermique par l'extérieur :

Les enduits sur isolant.

Bardages rapportés.

Vêtures.

Vêtages avec isolation.

Revêtements attachés en pierre mince.



14h-15h30

Lucie WIATT, Ingénieur et chef de pôle "Procédés de Façade" et Magalie GOMARD, Ingénieur pôle "Procédés de Façade », Direction isolation et revêtements, CSTB



Les systèmes d’enduit sur isolant :

La présentation générale.

Les règles de conception et de mise en œuvre.

L’évaluation des systèmes.



15h30-17h30

Romain PIERRON, Chef de Produit ITE, AINT GOBAIN



Les règles professionnelles d’entretien et de rénovation des ETICS.



Sessions :