Appliquer une démarche BIM interopérable à un projet de construction - BIM17

Catégorie : Formation continue

Le rôle du BIM est central dans le secteur du bâtiment car il permet d’aborder la construction d’une façon transverse et pluridisciplinaire de la construction durable et ce à travers une démarche collaborative entre les acteurs depuis la conception jusqu’aux chantiers et l’exploitation.



Pour parvenir à maîtriser les échanges qui se déploient autour de cet axe, il est nécessaire d’en évaluer les différentes dimensions pour l’intégrer dans sa pratique.



Objectifs :

Appréhender le format IFC, comprendre sa nature et son fonctionnement.

Mettre en oeuvre l’organisation et la méthodologie pour consolider la qualité globale de l’information.

Gérer le niveau d’information géométrique et les informations liées pour les intégrer dans la maquette numérique BIM.

Décrire le processus de mise à jour de la maquette, de la programmation à l’exploitation de l’ouvrage.

Mettre en place les solutions techniques pour le partage de l’information et l’interopérabilité des acteurs.

Diplôme préparé : Autre Thème : BIM, Logiciels Montant : 1 590 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Avoir une connaissance des enjeux du BIM ou avoir suivi le stage «Fondamentaux du BIM dans le bâtiment » (eBIM2) en formation 100% à distance. Publics ciblés : Maîtres d’oeuvres : Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - Économistes de la construction - BIM manager - Entreprises de construction - Producteurs de logiciels - Editeurs de logiciels

Maîtres d’ouvrage : Gestionnaires de patrimoine - Bailleurs sociaux - Exploitants - AMO

Programme :