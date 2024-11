Aquasens : solutions pour salles d’eau conçues pour garantir sécurité et bien-être

Optimisez le confort et la sécurité des salles d’eau avec notre nouvelle gamme pour établissements de santé

Améliorez le confort, la sécurité et le bien-être de vos patients et résidents avec notre nouvelle gamme pour salles d’eau, spécialement conçue pour les établissements de santé et les résidences. Notre solution complète arbore des décors élégants et naturels, parfaits pour instaurer une ambiance apaisante et connectée à la nature.

Nos revêtements muraux résistants au feu et nos sols antidérapants offrent une sécurité maximale, tandis que notre gamme d’accessoires et outils d’installation permet de créer un environnement étanche, hygiénique et facile à entretenir. Grâce à des années d'expertise dans la conception de solutions pour les espaces de soins, nous vous aidons à créer des salles d’eau alliant esthétisme, sécurité et bien-être, pour répondre aux exigences élevées des établissements de santé.

Les avantages du concept douche Aquasens :