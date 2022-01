ATHENA ANTIEFFRACTION BP1, bloc-porte d’entrée de maison

Conçu pour équiper les entrées principales des maisons individuelles, le bloc-porte ATHENA ANTI-EFFRACTION BP1 de MALERBA combine esthétique et performances techniques. Il bénéficie notamment de la certification A2P BP1 délivrée par le CNPP.

Cette dernière atteste de la performance de résistance à l’effraction du bloc-porte selon le référentiel A2P réputé pour son sérieux et son niveau d’exigence élevé.

Ce bloc-porte est équipé en standard d’une serrure à rouleaux et crochets A2P* avec cylindre européen, de fiches réglables 3D, de pions anti-dégondages et d’une plinthe rejet d’eau positionné en partie basse.

Il peut également être équipé à la demande d’un microviseur et d’entrebâilleur encastré ou en applique.

Pour personnaliser sa porte d’entrée et l’harmoniser avec son environnement, le vantail et l’huisserie d’ATHENA ANTI-EFFRACTION BP1 peuvent être livrés prépeints ou laqués avec les dernières couleurs tendance du moment.

En complément, le vantail peut être revêtu d’un décor à choisir parmi une large sélection de modèles, notamment les décors de porte de la gamme LINEA aux lignes zen épurées.

D’autres produits existent également dans la gamme ATHENA avec des performances techniques différentes pour satisfaire à toutes les envies et tous les besoins. Notamment, le bloc-porte d’entrée de maison individuelle ATHENA STANDARD ISOLANT qui se distingue par son excellente performance d’isolation thermique (1,1 W/m².K).

Avantages produit :