Formation Aide-Conducteur de Travaux – Bâtiment

Si vous êtes à la recherche d'un métier qui vous permet de travailler au côté du Conducteur de travaux dans le domaine du bâtiment, la formation d'aide-conducteur de travaux de l'École chez Soi est faite pour vous ! En tant qu'aide-conducteur de travaux, vous participerez activement à toutes les étapes d'un projet de construction, depuis l'élaboration des plans jusqu'à l'installation du chantier.

Si vous aimez travailler en équipe, cette formation vous offre l'opportunité de développer vos compétences et de vous épanouir dans le domaine du BTP.Formez-vous avec L'École chez Soi et ouvrez-vous de nouvelles perspectives professionnelles.

Objectifs de la formation :

Après avoir suivi l’intégralité de la formation d’Aide-conducteur de travaux, vous serez apte à :

Gérer un chantier, de la préparation à la livraison,

Gérer le matériel et les moyens de chantier,

Mettre en application les connaissances techniques nécessaires et les écrits professionnels (rapports d’activité, fiches de présence, etc.),

Savoir mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faire respecter le budget et les délais de livraison.

Comment se déroule la formation ?

Lorsque vous suivez la formation d’Aide-conducteur de travaux de L’École chez Soi, école de formation à distance spécialiste des métiers de la Construction et de l’Habitat, vous avez accès à des cours de qualité dans le domaine du BTP. Préparés par des formateurs experts dans leur métier (ingénieurs BTP, agrégés en Génie Civil…), ces cours ne sont pas la seule ressource mise à votre disposition. Vous bénéficiez aussi d’un suivi et de conseils pédagogiques personnalisés et adaptés. Vous suivez votre formation à votre propre rythme et sans frais de déplacement. Vous avez également accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade) qui vous permet d’apprendre sans connexion internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi accessibles :

Le livre de référence Dessin technique et Lecture de plan (aux éditions Foucher),

Un accès au Dicobat-On-Line, dictionnaire de référence du bâtiment, durant toute la durée de votre formation,

Un abonnement d’un an à Batiprix Web TCE,

Six guides pratiques Développement durable du CSTB (ponts thermiques, bardage…)

Tarif de la formation :