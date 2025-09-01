ConnexionS'abonner
Baie coulissante à levage DA-51 HST

DAKO
Baie coulissante à levage DA-51 HST avec profilé en aluminium est une solution luxueuse, conçue pour les maisons individuelles et les immeubles commerciaux. Ce système offre une isolation thermique optimale et permet de créer des structures impressionnantes de grand format. Le fonctionnement fluide des vantaux sur roulettes et la possibilité d'aligner le seuil avec le sol garantissent un confort d'utilisation optimal, tandis que le vitrage panoramique ouvre l'intérieur sur le jardin ou la terrasse.

Uw = 1,4 W/m²K*
Profondeur d'installation : ouvrant : 51 mm, dormant : double rail - 118 mm ; double rail avec possibilité d'encastrement de seuil - 125 mm ; triple rail - 184 mm ; triple rail avec possibilité d'encastrement de seuil - 192 mm ; monorail - 142 mm
Vitrage : 4ESG/12Ar/4ESG/12Ar/4ESG TGI
Ferrures levantes-coulissantes
Ruptures de pont thermique de 26 mm en polyamide renforcé de fibres de verre
2 joints en caoutchouc synthétique EPDM bicomposant
*Pour une conception de référence de 2 460 mm x 2 180 mm

  • Aluminium
  • Caoutchouc
  • Fibre de verre
  • Métal
  • Polyamide tissé
  • Verre

  • Normes CE

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
