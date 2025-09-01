Baie coulissante à levage DA-51 HST
Baie coulissante à levage DA-51 HST avec profilé en aluminium est une solution luxueuse, conçue pour les maisons individuelles et les immeubles commerciaux. Ce système offre une isolation thermique optimale et permet de créer des structures impressionnantes de grand format. Le fonctionnement fluide des vantaux sur roulettes et la possibilité d'aligner le seuil avec le sol garantissent un confort d'utilisation optimal, tandis que le vitrage panoramique ouvre l'intérieur sur le jardin ou la terrasse.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Uw = 1,4 W/m²K*
Profondeur d'installation : ouvrant : 51 mm, dormant : double rail - 118 mm ; double rail avec possibilité d'encastrement de seuil - 125 mm ; triple rail - 184 mm ; triple rail avec possibilité d'encastrement de seuil - 192 mm ; monorail - 142 mm
Vitrage : 4ESG/12Ar/4ESG/12Ar/4ESG TGI
Ferrures levantes-coulissantes
Ruptures de pont thermique de 26 mm en polyamide renforcé de fibres de verre
2 joints en caoutchouc synthétique EPDM bicomposant
*Pour une conception de référence de 2 460 mm x 2 180 mm
Matériaux
- Aluminium
- Caoutchouc
- Fibre de verre
- Métal
- Polyamide tissé
- Verre
Labels et certifications
- Normes CE
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Porte à ouvrant monobloc en aluminium avec revêtement en pierre NOEL
La gamme HarmonyLine allie modernité et possibilité de personnalisation. Elle se compose de 11 ensembles complets en PVC, bois ou aluminium dont la composition NOEL. La composition en aluminium...
Gamme HarmonyLine - Composition Alba : ensemble de menuiseries en aluminium (porte, porte de garage, fenêtres et volets roulants)
Harmony Line n’est pas uniquement une composition de fenêtres, de portes, de volets roulants et de portes de garage prêts à l’emploi, mais un système de conception...
DAKO Smart Connect, le système de contrôle des portes de garage et des volets roulants
DAKO Smart Connect est un système dédié au contrôle des portes de garage et des volets roulants automatiques. Le système permet d’ouvrir et de fermer les portes...
Porte en accordéon DA-77FD
La porte accordéon DA-77D est une solution éprouvée permettant le passage de la lumière. La porte est composée de vantaux en accordéon qui offrent une esthétique...
Baie coulissante DA-51ST
La baie coulissante DA-51ST en aluminium garantit un aménagement esthétique et fonctionnel des pièces non chauffées. Quels sont ses avantages ? Grandes possibilités...
Baie coulissante DA-40ST
La baie coulissante DA-40 ST est idéale dans les pièces non chauffées, les terrasses et les patios vitrés, et lorsqu'il y a une limite de hauteur dans la construction. La...
Brise Soleil Orientable DK-ZFS
Le mécanisme du B.S.O. avec les lames est caché dans un coffre approprié qui protège également contre les conditions météorologiques défavorables....
Porte de garage sectionnelle avec panneau de 60 mm - DK-GP Thermo
En plus d'être très isolante, la porte de garage sectionnelle avec panneau de 60 mm - DK-GP Thermo est conçue pour offrir un maximum de sécurité. En effet, la forme...
Portes à ouvrant monobloc en aluminium
Les portes à ouvrant monobloc en aluminium DAKO ont été soigneusement sélectionnées et sont les plus populaires parmi les clients et les plus appréciées...
FENÊTRE ALU DA-65 EF avec volet monobloc
La DA-65EF est une fenêtre conçue pour les maisons individuelles modernes, les grands investissements et les bâtiments publics. Elle permet l'utilisation de vitrages spéciaux...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
DAKO au salon Nordbat 2024
Nous vous invitons au salon Nordbat qui se tiendra du 10 au 12 avril 2024 à Lille Grand Palais. Vous trouverez le stand DAKO dans le hall K, au numéro 10. Nos nouveautés attendues : une fenêtre aluminium...
Plus loin, plus haut, plus fort! 30e anniversaire de fondation de la société DAKO
DAKO, fabricant de fenêtres, portes, volets roulants et portes de garage. Entreprise familiale, la marque DAKO a été fondée en 1994 par deux frères Studzińscy. Aujourd’hui, c’est une entreprise ayant plus...