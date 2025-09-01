Baie coulissante à levage DA-51 HST avec profilé en aluminium est une solution luxueuse, conçue pour les maisons individuelles et les immeubles commerciaux. Ce système offre une isolation thermique optimale et permet de créer des structures impressionnantes de grand format. Le fonctionnement fluide des vantaux sur roulettes et la possibilité d'aligner le seuil avec le sol garantissent un confort d'utilisation optimal, tandis que le vitrage panoramique ouvre l'intérieur sur le jardin ou la terrasse.