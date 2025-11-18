ConnexionS'abonner
Fermer

Baie coulissante SmartMoveSystem-76 haute performance

Partager le produit
DAKO

La baie coulissante SmartMoveSystem-76 se distingue par son design contemporain, ses hautes performances thermiques et son confort d’utilisation.

Son profilé de 76 mm associé à un système de joints performant limite efficacement les déperditions, tandis que le vitrage épais améliore l’isolation acoustique pour un usage confortable dans les constructions neuves comme en rénovation.

Grâce à sa quincaillerie fluide, l’ouverture reste légère même sur de grandes dimensions, ce qui permet d’aménager des espaces lumineux avec de larges accès vers une terrasse ou un jardin.

Son esthétique soignée, marquée par des lignes modernes et une large palette de finitions, facilite l’harmonisation avec d’autres menuiseries.

Conçue pour offrir une étanchéité optimisée et une excellente performance énergétique, cette baie coulissante répond aux projets exigeants recherchant un équilibre entre efficacité, durabilité et élégance.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Profilé PVC de 76 mm
Dormant de 150 mm
Quincaillerie coulissante fluide
Vitrage jusqu’à 48 mm
Isolation thermique renforcée
Isolation acoustique jusqu’à 45 dB
Joints EPDM haute performance
Surface d’ouvrant jusqu’à 4,2 m²
Charge d’ouvrant jusqu’à 200 kg
Large choix de finitions colorées
Design moderne à lignes épurées

Matériaux

  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

DAKO au salon Nordbat 2024

DAKO

Nous vous invitons au salon Nordbat qui se tiendra du 10 au 12 avril 2024 à Lille Grand Palais. Vous trouverez le stand DAKO dans le hall K, au numéro 10. Nos nouveautés attendues : une fenêtre aluminium...

Il n'y a pas davantage de vidéos
DAKO - Batiweb

DAKO : fabricant de fenêtres, portes, volets roulants et portes de garage est une entreprise familiale....

Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz
Pologne

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.