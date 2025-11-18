Baie coulissante SmartMoveSystem-76 haute performance
La baie coulissante SmartMoveSystem-76 se distingue par son design contemporain, ses hautes performances thermiques et son confort d’utilisation.
Son profilé de 76 mm associé à un système de joints performant limite efficacement les déperditions, tandis que le vitrage épais améliore l’isolation acoustique pour un usage confortable dans les constructions neuves comme en rénovation.
Grâce à sa quincaillerie fluide, l’ouverture reste légère même sur de grandes dimensions, ce qui permet d’aménager des espaces lumineux avec de larges accès vers une terrasse ou un jardin.
Son esthétique soignée, marquée par des lignes modernes et une large palette de finitions, facilite l’harmonisation avec d’autres menuiseries.
Conçue pour offrir une étanchéité optimisée et une excellente performance énergétique, cette baie coulissante répond aux projets exigeants recherchant un équilibre entre efficacité, durabilité et élégance.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Profilé PVC de 76 mm
Dormant de 150 mm
Quincaillerie coulissante fluide
Vitrage jusqu’à 48 mm
Isolation thermique renforcée
Isolation acoustique jusqu’à 45 dB
Joints EPDM haute performance
Surface d’ouvrant jusqu’à 4,2 m²
Charge d’ouvrant jusqu’à 200 kg
Large choix de finitions colorées
Design moderne à lignes épurées
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Coulissantes
- Rénovation
- Baie
- Neuf
- Menuiserie
- PVC
