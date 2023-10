Blocs-portes École Maternelle : sécurité et confort des tout-petits dans les établissements Petite Enfance

La plus large de gamme de blocs-portes destinés aux Écoles et Établissements et Services hospitaliers dédiés à la Petite Enfance. En âme pleine, Feu EI30 et Acoustique, les blocs-portes sont équipés de joints anti-pince doigts intégrés des 2 côtés du vantail pour une protection totale des mains des tout-petits et la sérénité du personnel encadrant.

La poignée est aussi positionnée à 1250 mm du bas du vantail.

Ces blocs-portes peuvent être équipés d'un 1 à 3 oculi par vantail conformément aux normes en vigueur et dans le respect de la loi Accessibilité.