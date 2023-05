Blocs-portes DAS Simple Action Ferme-Porte Débrayable : associer sécurité et confort des usagers

En réponse à des besoins spécifiques, le DAS Simple Action ferme-porte débrayable viendra simplifier la vie de ces usagers en maintenant la sécurité à un niveau optimal. Développé pour faciliter les déplacements dans les services dédiés aux seniors notamment et les EPHAD, le bloc-porte DAS avec ferme-porte débrayable est aussi utilisé dans des bâtiments tertiaies et les IGH (Immeubles Grande Hauteur) afin de simplifier la circulation des occupants. Permettant une utilisation libre du vantail au quotidien, le ferme-porte débrayable vient refermer la porte en cas d'incendie.

Préférez le DAS ferme-porte débrayable Largement Vitré pour plus de lumière et de transparence dans le bâtiment.