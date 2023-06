BRZ Partenaire RH : Pilotage de votre Gestion des Ressources Humaines

BRZ Partenaire RH c’est faire appel à un prestataire de service pour piloter votre gestion des Ressources Humaines, pour votre compte, sur les périmètres et au rythme que vous aurez défini.

Véritable collaborateur de votre entreprise et expert en organisation du travail et direction des hommes, votre consultant(e) BRZ devient un acteur de votre organisation et vous assiste dans vos prises de décision, sans supporter la charge financière d’un recrutement.

Chez BRZ, tous nos consultant(e)s en Ressources Humaines sont spécialisés dans le BTP et titulaires d‘un Master 2 en Droit du Travail.