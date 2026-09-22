CADENCE COCKTAIL : bardage aux nervures mixtes
10 ans que nos nervures carrées se disputent la vedette avec les triangulaires. Pour leur anniversaire nous les avons réconciliées.
COCKTAIL n’est pas seulement une passerelle entre les deux univers, c’est un exercice totalement nouveau.
Comme à leur habitude les nervures triangulaires tranchent la lumière alors que les carrées semblent suspendues, en lévitation au-dessus du profil, pour un rythme et un cocktail très « tonic ».
Matériaux (détail) :
- Acier S280 GD + Z275, revêtement polyester 35µm
Labels et certifications (détail) :
- Règles RAGE
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur maxi 8000mm
Modèles et brevet déposés
Large gamme de coloris
Garantie 30 ans
Euroclasse A1 (M0)
Q4
Pose traditionnelle
Matériaux
- Aciers
- Polyester
Divers
Façade
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
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- Hôtel et restaurant
- Industrie
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