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CADENCE REVERSE : bardage à nervures inversées

ATELIERS 3S

C’est en s’admirant dans le miroir pour savoir qui est la plus belle collection de bardage à nervures aléatoires qu’elle a découvert son reflet inversé.

Un seul geste et tout bascule. Là où il y avait du relief, on creuse désormais dans la masse. Ce qui était en plus devient ce qui manque.

Matériaux (détail) :

  • Acier S280 GD + Z275, revêtement polyester 35µm

Labels et certifications (détail) :

  • Règles RAGE

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueur maxi 8000mm
Modèles et brevet déposés
Large gamme de coloris
Garantie 30 ans
Euroclasse A1 (M0)
Q4
Pose traditionnelle

Matériaux

  • Aciers
  • Polyester

Divers

Façade

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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France

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