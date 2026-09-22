CADENCE REVERSE : bardage à nervures inversées

C’est en s’admirant dans le miroir pour savoir qui est la plus belle collection de bardage à nervures aléatoires qu’elle a découvert son reflet inversé.

Un seul geste et tout bascule. Là où il y avait du relief, on creuse désormais dans la masse. Ce qui était en plus devient ce qui manque.

Matériaux (détail) :

Acier S280 GD + Z275, revêtement polyester 35µm

Labels et certifications (détail) :