CAELIO : ballon tampon classé A

Le ballon tampon Caelio constitue une solution de stockage thermique parfaitement adaptée aux installations de pompe à chaleur ; il joue un rôle essentiel en régulant les cycles de fonctionnement, en optimisant la production d’énergie et en réduisant les démarrages-arrêts pour prolonger la durée de vie de lʼensemble.

Grâce à son isolation renforcée, ses raccordements situés sur le dessus pour une installation simplifiée et sa capacité à supporter jusqu’à 95 °C, il garantit une performance durable et une montée en température fiable. Compatible avec les exigences des logements modernes, il permet une couverture optimale des besoins tout en favorisant une consommation énergétique maîtrisée.