CAELIO : ballon tampon classé A

UBBINK

Le ballon tampon Caelio constitue une solution de stockage thermique parfaitement adaptée aux installations de pompe à chaleur ; il joue un rôle essentiel en régulant les cycles de fonctionnement, en optimisant la production d’énergie et en réduisant les démarrages-arrêts pour prolonger la durée de vie de lʼensemble.

Grâce à son isolation renforcée, ses raccordements situés sur le dessus pour une installation simplifiée et sa capacité à supporter jusqu’à 95 °C, il garantit une performance durable et une montée en température fiable. Compatible avec les exigences des logements modernes, il permet une couverture optimale des besoins tout en favorisant une consommation énergétique maîtrisée.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Capacité : 50 litres pour le modèle H 50, 120 litres pour le modèle H 120.
Diamètre extérieur : 508 mm.
Hauteur : 574 mm pour H 50, 1 157 mm pour H 120 (hauteur sans raccords) ; hauteur avec raccords H 50 : 590 mm, H 120 : 1 172 mm.
Pression de service maximale : 3 bar.
Température de fonctionnement maximum jusqu’à 95 °C.
Isolation : mousse rigide de polyuréthane (PUR/PU) pour réduire les pertes thermiques.
Classe énergétique : modèle H 50 classé « A » (ERP Classe A) ; H 120 classé « B».
Raccordements situés sur le dessus, conception facilitant l’installation.
Couleur/coque : Blanc, coque extérieure en acier revêtu.

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Conçu pour réguler les flux de chauffage/refroidissement en limitant les cycles marche/arrêt des installations raccordées (ex : pompes à chaleur) plutôt que pour production d’eau chaude sanitaire potable.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
