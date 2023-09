Découvrez le nouveau carport photovoltaïque Wallis&Park® Energy by Profils Systèmes, une solution innovante qui allie protection des véhicules contre les intempéries et production d'électricité propre pour une empreinte environnementale réduite !

Avec sa structure robuste en aluminium et la possibilité d'intégrer des panneaux solaires en toiture de 6 à 80 mm d'épaisseur (sur une surface jusqu'à 36 m2), le carport Wallis&Park® Energy assure une production d'énergie optimale. Cette électricité est ensuite injectée dans le réseau domestique, réduisant ainsi la dépendance à l'électricité traditionnelle.

En plus de ses performances énergétiques, le carport Wallis&Park® Energy se distingue également par son design élégant, ses finitions soignées, et ses nombreuses configurations pour s'adapter à tous les espaces extérieurs, tout en les valorisant.

Et pour plus de confort et de fonctionnalité, des options de fermeture latérale, telles que du bardage, des brise-vues, et un éclairage LED (rampe, spots ou strip) sont également disponibles.

Configurations :

Autoportant

Fixation murale

Entre murs

Déporté

Accouplés

Toiture / Remplissage :

Panneaux photovoltaïques de 6 à 80 mm

Panneaux opaques en option : 16 mm

Surface maximale des panneaux : 36 m 2

Charge neige jusqu’à : 45kg/m2

Dimensions :

Jusqu’à : L6000 x P4000 x H3000mm - Fixation murale 2 poteaux 1 poutre + renfort acier

Jusqu’à : L6000 x P6000 x H3000mm avec traverse - Fixation murale 2 poteaux double poutre

Hauteur maxi : 3000mm

Énergie :

4 types de cellules photovoltaïques sont possibles en toiture afin de convertir l'énergie solaire en électricité :

Polycristalline

Monocristalline

Monocristalline semi-transparente

Amorphe

Chaque type de cellule offre des caractéristiques spécifiques en termes d'efficacité énergétique et d'esthétique.