Chalumeau électronique de soudeur à air chaud "Magma"

ROMUS
Appareil de soufflerie à air chaud très puissant. Il est équipé d’un régulateur de température en continu jusqu’à 700 °C et d’un robuste moteur à brosse doté d’une résistance en céramique. Cordon électrique 3m. Utilisation intérieur/extérieur. 230V – 50/60 Hz
Livré en coffret PVC avec une buse porte-buses encastrable.

Existe aussi en valise de soudeur "MAGMA-KIT" réf.95055 comprenant :
Coffret PVC comprenant 6 pièces :

  • 1 chalumeau Romus MAGMA
  • 1 buse porte-buses encastrable
  • 1 buse rapide pincée 95027
  • 1 brosse à buses 95198
  • 1 gouge à rainurer 95175
  • 1 araseur Mozart 95130    

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Puissance : 1600W
Température réglable : 40-700°C
Volume d'air : 240 t/min
Dimension : 346 x 59 mm
Poids : 0,90 kg
Niveau sonore : 67 dB(A)
Réf. 95060

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

