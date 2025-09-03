Chalumeau électronique de soudeur à air chaud "Magma"

Appareil de soufflerie à air chaud très puissant. Il est équipé d’un régulateur de température en continu jusqu’à 700 °C et d’un robuste moteur à brosse doté d’une résistance en céramique. Cordon électrique 3m. Utilisation intérieur/extérieur. 230V – 50/60 Hz

Livré en coffret PVC avec une buse porte-buses encastrable.

Existe aussi en valise de soudeur "MAGMA-KIT" réf.95055 comprenant :

Coffret PVC comprenant 6 pièces :