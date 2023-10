Chalumeau électronique Leister "Triac-ST"

Chalumeau à air chaud avec buse encastrable 197980.

Appareil de soufflerie à air chaud, pour le soudage et la transformation des plastiques en intérieur.

Livré en coffret PVC avec une buse porte buse encastrable.

Étanche, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Équipée d'origine avec une buse encastrable 197980.

Important : après utilisation du chalumeau à air chaud, ne jamais éteindre l'appareil directement. Régler la température à 0 jusqu'à ce que l'air sorte froid, cela permettra de préserver la durée de vie de la résistance. La résistance est considérée comme un consommable et n'est pas couverte par la garantie.

La résistance de rechange 230 V est identifiée 142.717 et disponible sous la Ref 97077.