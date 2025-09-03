ConnexionS'abonner
Chanfreineuse à roulette "GROOV'IN"

ROMUS
Outil conçu pour réaliser des chanfreins en forme de « U » de manière régulière, uniforme et rapide, sans avoir besoin d’une règle. Cet appareil est idéal à la fois pour le chanfreinage des sols PVC que pour celui des murs PVC des systèmes douches.

  • Montée sur quatre roulettes
  • Une roulette guide à l’arrière et un guide métallique à l’avant.
  • Une lame à l’avant, située juste après le guide pour que le chanfrein soit bien centré
  • Une lame arrière pour réaliser les derniers centimètres du chanfrein contre le mur.
  • Deux molettes de réglage (de la profondeur des lames avant et arrière).

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Réf.95115

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

