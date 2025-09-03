Chanfreineuse à roulette "GROOV'IN"

Outil conçu pour réaliser des chanfreins en forme de « U » de manière régulière, uniforme et rapide, sans avoir besoin d’une règle. Cet appareil est idéal à la fois pour le chanfreinage des sols PVC que pour celui des murs PVC des systèmes douches.

Montée sur quatre roulettes

Une roulette guide à l’arrière et un guide métallique à l’avant.

Une lame à l’avant, située juste après le guide pour que le chanfrein soit bien centré

Une lame arrière pour réaliser les derniers centimètres du chanfrein contre le mur.

Deux molettes de réglage (de la profondeur des lames avant et arrière).