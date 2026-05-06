Chape haute résistance rapide : weber chape express

Le weber chape express est une chape traditionnelle haute résistance à recouvrement rapide spécialement conçue pour les travaux de préparation de sols en intérieur et extérieur.

Formulé à base de liants hydrauliques et d’agrégats sélectionnés, ce mortier prêt à gâcher permet la réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes, tout en garantissant une excellente résistance mécanique et un séchage accéléré.

Compatible avec les locaux à fortes sollicitations jusqu’au classement P4S, le produit convient parfaitement aux projets de rénovation comme aux constructions neuves. Grâce à son retrait compensé et à son temps ouvert confortable, le weber chape express facilite la mise en œuvre des formes de pente et l’enrobage des planchers chauffants hydrauliques ou électriques.

Son recouvrement semi-rapide permet une remise en service rapide des chantiers avec une circulation piétonne possible après seulement quelques heures et la pose de certains revêtements dès 24 heures environ. Conforme au DTU 26-2, cette chape traditionnelle offre une solution fiable, performante et durable pour tous les travaux de préparation des sols avant carrelage, parquet, résine ou revêtements souples.

Les avantages de weber chape express :