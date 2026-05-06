Chape haute résistance rapide : weber chape express
Le weber chape express est une chape traditionnelle haute résistance à recouvrement rapide spécialement conçue pour les travaux de préparation de sols en intérieur et extérieur.
Formulé à base de liants hydrauliques et d’agrégats sélectionnés, ce mortier prêt à gâcher permet la réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes, tout en garantissant une excellente résistance mécanique et un séchage accéléré.
Compatible avec les locaux à fortes sollicitations jusqu’au classement P4S, le produit convient parfaitement aux projets de rénovation comme aux constructions neuves. Grâce à son retrait compensé et à son temps ouvert confortable, le weber chape express facilite la mise en œuvre des formes de pente et l’enrobage des planchers chauffants hydrauliques ou électriques.
Son recouvrement semi-rapide permet une remise en service rapide des chantiers avec une circulation piétonne possible après seulement quelques heures et la pose de certains revêtements dès 24 heures environ. Conforme au DTU 26-2, cette chape traditionnelle offre une solution fiable, performante et durable pour tous les travaux de préparation des sols avant carrelage, parquet, résine ou revêtements souples.
Les avantages de weber chape express :
- Haute résistance mécanique pour locaux P2 à P4S
- Recouvrement rapide pour accélérer les chantiers
- Circulation piétonne possible après environ 6 heures
- Compatible planchers chauffants hydrauliques et électriques
- Convient aux poses adhérentes, désolidarisées ou flottantes
- Mortier prêt à gâcher pour une application simplifiée
- Retrait compensé limitant les risques de fissuration
- Mise en œuvre confortable grâce à un temps ouvert adapté
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Conforme au DTU 26-2
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produit : Chape traditionnelle haute résistance
Conditionnement : Sac de 25 kg
Granulométrie : 0 à 3 mm
Consommation : 18 à 20 kg/m²/cm d’épaisseur
Temps d’utilisation de la gâchée : Environ 45 min
Délai avant talochage : Environ 20 min
Circulation piétonne : Environ 6 h
Recouvrement carrelage : Environ 24 h
Recouvrement sols souples/résines : Environ 48 h
Recouvrement parquet Environ : 72 h
Résistance compression à 28 jours : 32 MPa
Résistance flexion à 28 jours : 6 MPa
Température d’application : +5 °C à +35 °C
Classement : CT-C25-F5 selon NF EN 13813
Supports compatibles : Dalle béton, ancien carrelage, chape ciment, panneaux bois
Compatibilité chauffage au sol : Oui
Utilisation : Intérieur / extérieur
Labels et certifications
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