Primaire sablé à séchage rapide : weberprim universel

Le primaire d’accrochage weberprim universel de Weber est une solution polyvalente spécialement conçue pour préparer les supports avant l’application de ragréages, mortiers-colles, chapes ou systèmes d’étanchéité.

Adapté aux supports poreux comme fermés, ce primaire sablé améliore fortement l’adhérence des revêtements tout en régulant la porosité des surfaces. Grâce à son séchage rapide en moins de 45 minutes, il permet de réduire les délais d’intervention sur chantier et d’optimiser la productivité.

Prêt à l’emploi et facile à appliquer au rouleau, weberprim universel convient aussi bien aux travaux neufs qu’en rénovation, en intérieur comme en extérieur. Sa formulation anti-goutte et sa teinte colorée facilitent le contrôle visuel de l’application pour une mise en œuvre plus précise. Compatible avec de nombreux supports tels que le béton, les chapes ciment, les anciens carrelages, les dalles plastiques ou encore les panneaux bois CTBX/OSB, il constitue une solution fiable pour sécuriser l’adhérence avant pose des revêtements de sol.

Les avantages de weberprim universel :