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Primaire sablé à séchage rapide : weberprim universel

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WEBER

Le primaire d’accrochage weberprim universel de Weber est une solution polyvalente spécialement conçue pour préparer les supports avant l’application de ragréages, mortiers-colles, chapes ou systèmes d’étanchéité.

Adapté aux supports poreux comme fermés, ce primaire sablé améliore fortement l’adhérence des revêtements tout en régulant la porosité des surfaces. Grâce à son séchage rapide en moins de 45 minutes, il permet de réduire les délais d’intervention sur chantier et d’optimiser la productivité.

Prêt à l’emploi et facile à appliquer au rouleau, weberprim universel convient aussi bien aux travaux neufs qu’en rénovation, en intérieur comme en extérieur. Sa formulation anti-goutte et sa teinte colorée facilitent le contrôle visuel de l’application pour une mise en œuvre plus précise. Compatible avec de nombreux supports tels que le béton, les chapes ciment, les anciens carrelages, les dalles plastiques ou encore les panneaux bois CTBX/OSB, il constitue une solution fiable pour sécuriser l’adhérence avant pose des revêtements de sol.

Les avantages de weberprim universel :

  • Primaire polyvalent pour supports poreux et fermés
  • Séchage rapide en moins de 45 minutes
  • Excellente adhérence grâce à sa finition sablée
  • Compatible intérieur et extérieur
  • Application facile au rouleau ou à la brosse
  • Formule anti-goutte pour une application propre
  • Régule la porosité des supports
  • Limite le bullage et le nuançage des ragréages
  • Convient avant chapes, colles et ragréages
  • Nettoyage des outils à l’eau
  • Produit prêt à l’emploi
  • Application visible grâce à sa teinte colorée
  • Peut remplacer le sablage sur primaire époxy

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de produit : Primaire d’accrochage universel
Composition : Résines synthétiques en dispersion
Aspect : Liquide sablé coloré
Supports compatibles : Béton, chape ciment, carrelage, dalle plastique, OSB, CTBX, peinture, chape anhydrite
Usage : Intérieur et extérieur
Application : Rouleau, brosse
Temps de séchage : Environ 45 minutes
Température d’application : +5 °C à +30 °C
Consommation moyenne : 100 à 200 g/m²
Nettoyage des outils : À l’eau
Conditionnements : 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Couleur après séchage : Film translucide jaune
Conservation : Jusqu’à 18 mois selon conditionnement
Fonction principale : Régulation de porosité et amélioration d’adhérence

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

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