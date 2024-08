Chicane minimaliste pour le coulissant DZAO® série 112

Profils Systèmes enrichit sa gamme de coulissants DZAO® 112 avec une nouvelle option minimaliste.

Destinée à la fois à la construction neuve et à la rénovation de bâtiments résidentiels et tertiaires dans les régions chaudes et tropicales (DROM-COM, Maghreb, etc.), cette gamme se distingue par l'absence de rupture de pont thermique et l'innovation d'une chicane centrale réduite à seulement 22 mm. Avec cette nouveauté, Profils Systèmes continue d'élargir son offre, déjà renforcée en avril 2023 par le lancement de la série 113M, une nouvelle génération de fenêtres aluminium minimalistes à frappe.

La gamme DZAO® 112 se distingue par sa capacité à réaliser des fermetures de très grandes dimensions, pouvant aller jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails, et est également disponible en version galandage avec jusqu'à 4 vantaux sur 2 rails. Cette solution polyvalente répond aux exigences techniques, esthétiques et économiques des architectes et des propriétaires. Notons que le coulissant DZAO® 112 offre un confort de fonctionnement inégalé grâce à son système breveté de rail rapporté sur joint souple, et se décline en simple ou double vitrage (de 6 à 26 mm).

Les avantages du coulissants DZAO® 112 avec option minimaliste :

Esthétique épurée

Optimisation de la luminosité

Polyvalence d’utilisation

Labels et certifications (détail) :