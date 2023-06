Clôture aluminium Opale

Clôture en aluminium de qualité 6060BAT réalisée avec des planches de forme trapéze, de section 130x20mm, disposées horizontalement.

Chaque planche est emboitée par mortaise dans des poteaux de section 70x70mm fournis avec une embase à cheviller sur le muret et un embout en aluminium.

L'embase et l'embout sont laqués de la même couleur que le poteau.

Un demi-poteau d'extrémité 35X70 peut être employé en début et fin de clôture.

Forme supérieure : Droite