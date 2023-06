Menuiseries aluminium

Ouvrant caché : clair de jour optimisé.

Ouvrant galbé ou carré.

Double vitrage isolant 28mm faiblement émissif (4ITR-20-4, remplissage argon et intercalaire Warm-Edge noir ( Ug=1,1W/m².k).

Battue centrale 2 vantaux : 83mm.

Couvre-joint intérieur 2 vantaux (avec poignée centrée) : en option

Pose en neuf : dormant de 65 à 200mm.

Pose en rénovation : ailes intérieures de 25 à 80mm.

Seuil PMR sur porte-fenêtre (en option).

Poignée SECUSTIK sur fenêtre et porte-fenêtre crémone.

Option porte-fenêtre avec montant serrure à barillet et double béquille, fermeture 5 points à lever.

Coloris accessoires : blanc, noir ou F9 (gris)