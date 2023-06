Portail PVC Peuplier

Portail à 2 vantaux réalisé avec des profils mixtes PVC / Aluminium.

Structure rigide du portail constituée par les profils aluminium assemblés par vissage des montants et traverses.

Sections des profils : montants 64x83mm; traverses 51x84mm; Remplissage des panneaux par des planches 150x24mm disposées horizontalement et engagées dans les rainures en pourtour.

Séparation verticale sur chaque vantail par montant intermédiaire 43x84mm (droit, déversé ou cintré suivant modèle).

Remplissage au centre avec des lisses moulurées de 60x20mm disposées horizontalement et espacées.

Fermeture par serrure en inox encastrée dans le montant, avec 3 clés, plaque et béquille en Alu laqué noir.