Portail aluminium Quartz

Portail à 2 vantaux en aluminium de qualité 6060BAT.

Réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 70x40mm, traverse intermédiaire et haute de 70x40mm, montants de 70x50mm côté gonds et au centre.

Remplissage avec des lames jointives de 100x20mm.

Fermeture par serrure encastrée dans le montant, avec 3 clés, et béquille en alu laqué noir.

Forme supérieure : Droite ou Courbes.

Une traverse intermédiaire est prévue au delà de 1400mm.

Possible sans traverse sur les coulissants uniquement, voir moins value.