Nez de marche cornière alu minéral

PROFILÉ EN L À FINITION MINÉRALE, IDÉAL EN EXTÉRIEUR.

Insensible aux UV, au gel et hautement antidérapant, il permet l’équipement des marches sans débord, particulièrement en extérieur soumis à un trafic intense.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Le nez de marche cornière en aluminium et minéral PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur toute matière de marche en ERP de cat. 1 et sur voirie. Sa forme en L et son arrête striée renforcent sa résistance à la déformation et son pouvoir antidérapant. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm.

LE CONSEIL PROOPLE :

Le format de nez de marche cornière permet de cacher les imperfections du nez et de renforcer la marche. Nous le recommandons également pour les escaliers fragiles ou détériorés.