Coffret BitBuddy pour embouts TY : ultra performant avec les visseuses à chocs

Le BitBuddy® Wiha permet la prise directe des embouts dans la machine ainsi que le retour simple dans l'étui.

Grâce à sa nouvelle conception et la disposition des embouts dans le support ainsi que la taille de profil gravée au laser sur la base de l’embout, la sélection de la bonne taille d'embout devient un jeu d’enfant lors de son prélèvement. Comme talent multiple, l'embout TY convient pour tous les types de vis, en forme de T ou de Y, et est ainsi l'outil idéal pour les vissages dans tous les matériaux. Grâce à la zone de torsion allongée, brevetée, l'embout convient également pour les vissages à impact et visseuses à chocs et garantit une durée de vie 120x plus élevée en comparaison avec les embouts standard Wiha. Par ailleurs, il est facile et rapide de retrouver les embouts colorés dans le noir avec une lumière UV grâce à son manteau coloré.

