Pince isolée TriCut : Coupe, dégaine, dénude les câbles électrique

La pince d'installation de haute qualité TriCut electric est l'accessoire idéal pour l'installation des câbles, car elle combine les trois outils les plus importants en un : une pince coupante diagonale, une pince à dégainer et une pince à dénuder.

La tête de pince spécialement coudée permet un dégainage et dénudage ergonomique et économe en force dans le sens longitudinal du câble et de la pince. La TriCut offre ainsi un avantage décisif par rapport aux autres pinces, surtout dans les espaces de montage étroits comme dans les boîtiers de dérivation et de distribution.

Outre des câbles, la pince coupante diagonale est capable de couper des fils plus durs, voire des chaînes. Le dos extra large de la poignée avec des zones dures et molles incorporées ainsi que les extrémités recourbées du manche empêchent les doigts de glisser. Les pinces contrôlées individuellement selon la norme internationale IEC 60900 garantissent une sécurité sans compromis et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Labels et certifications (détail) :