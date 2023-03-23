ConnexionS'abonner
Pince isolée TriCut : Coupe, dégaine, dénude les câbles électrique

WIHA

La pince d'installation de haute qualité TriCut electric est l'accessoire idéal pour l'installation des câbles, car elle combine les trois outils les plus importants en un : une pince coupante diagonale, une pince à dégainer et une pince à dénuder.

La tête de pince spécialement coudée permet un dégainage et dénudage ergonomique et économe en force dans le sens longitudinal du câble et de la pince. La TriCut offre ainsi un avantage décisif par rapport aux autres pinces, surtout dans les espaces de montage étroits comme dans les boîtiers de dérivation et de distribution.

Outre des câbles, la pince coupante diagonale est capable de couper des fils plus durs, voire des chaînes. Le dos extra large de la poignée avec des zones dures et molles incorporées ainsi que les extrémités recourbées du manche empêchent les doigts de glisser. Les pinces contrôlées individuellement selon la norme internationale IEC 60900 garantissent une sécurité sans compromis et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Labels et certifications (détail) :

  • IEC 6900 VDE

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pince 3 en 1 : Coupe, dégaine et dénude
Longueur 170 mm
Coupe fils tendre 4 mm, fils moyennement dur 2.5 mm et fils durs 1.6 mm

Matériaux

  • Fibre de verre
  • Élastomère

Divers

Convient pour la découpe de fils tendres et durs et de câbles, par exemple des câbles NYM.
Convient également au dégainage de câbles ronds et câbles pour locaux humides et au dénudage des conducteurs également à des endroits difficilement accessibles comme par exemple dans des boîtes de dérivation et de distribution.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie
  • Maison individuelle
