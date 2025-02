Le tournevis électrique speedE® PocketDrive de Wiha est un outil polyvalent pour une multitude d’applications délicates ou puissantes, des travaux de fixation dans le gros œuvre aux travaux sur des gaines de câbles en passant par des travaux de montage dans l’industrie ou de vissages du bois pour le montage de meubles par exemple.

Grâce à l’entraînement électrique du speedE® PocketDrive, les raccords vissés peuvent être réalisés rapidement et en ménageant les muscles ainsi que les articulations. La commande s’effectue sur simple pression d’un bouton, qui permet à la fois de visser et de dévisser. Dans le cas de vissages puissants, il est par exemple possible de visser sans problème des vis jusqu’à 4x60 mm dans de l’épicéa à un couple de 5,0 Nm. Pour les composants et les raccords vissés sensibles, le couple du tournevis électrique peut être limité à 1,0 Nm sur simple pression d’un bouton afin d’éviter tout endommagement du matériau suite à un serrage excessif de la vis.

Grâce sa conception avec protection moteur automatique, le speedE® PocketDrive peut également être utilisé comme un tournevis à part entière pour des raccords vissés puissants (jusqu’à 12 Nm max.). Associé au porte-embout magnétique, le coffret d’embouts fourni est garant d’une flexibilité maximale dans les domaines d’application les plus divers grâce à un choix de 30 embouts.

Six LED puissantes sont placées autour du porte-embout pour éclairer la totalité de l’environnement de travail sans créer d’ombres.

La construction plus légère et plus compacte que celle d’un tournevis à assistance électrique permet en outre de travailler facilement lors de vissages à l’envers ou d’applications dans des environnements de travail étroits.

Le tournevis électrique compact se range facilement dans la poche d’un pantalon et peut être transporté sans problème pour une utilisation quotidienne.

Une fois la batterie vide, elle peut être rechargée à l’aide du câble USB-C fourni pour la prochaine utilisation.

La conception du manche du speedE® l’empêche par ailleurs de rouler.

Labels et certifications (détail) :