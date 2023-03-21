Jeu de clés avec maintien de vis en Etui Ergostar : Fini les chutes à l'approche de la vis

ConnexionS'abonner
WIHA

Qui ne connaît pas ce problème ? Dans le cas de nombreux étuis pour clés mâles, il est compliqué de retirer les clés individuelles ou de les remettre dans l'étui. Cependant, à présent, le Wiha ErgoStar y met fin, car il résout ce problème de manière géniale.

La rotation d'une seule clé mâle dans l'étui entraîne la rotation sur le côté d'un même angle de toutes les autres clés et un prélèvement rapide et confortable devient possible. Un serrage dans l'étui veille à ce que les clés ne risquent pas de tomber tant lorsque l'étui est fermé que lorsqu'il est ouvert. Grâce au ressort de maintien MagicRing® en acier spécial, les clés mâles retiennent parfaitement toutes les vis à six pans normalisées dans n'importe quelle position, indépendamment du matériau de la vis. L'enlèvement de vis encastrées ainsi que l'introduction et le vissage sous un angle allant jusqu'à 25° deviennent ainsi un jeu d'enfant.

Matériaux (détail) :

  • Chromée mat

Labels et certifications (détail) :

  • ISO 2936L

1 étui ErgoStar
Clé mâle six pans à tête sphérique 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm

Convient pour l'extraction de vis normalisées enfoncées ainsi que pour l'introduction et le vissage dans des trous borgnes horizontaux, inclinés ou profonds.

  • Génie civil
  • Industrie
  • Maison individuelle
WIHA - Batiweb

Wiha, l’outillage à main innovant et de haute qualité pour les pros. Wiha est...

ZA DE TERREFORT
33520 BRUGES
France

