Jeu de douilles et d'embouts dans une trousse fonctionnelle : emportez vos solutions de vissage à la ceinture
Avec le jeu de clés à douille et le jeu d'embouts 1/4" 40 pièces, le vissage peut être effectué d'un seul mouvement grâce à la sacoche de ceinture pratique.
Avec ce jeu de douilles pour clé à douille six pans 1/4" les plus courantes de dimensions 4 à 14 mm avec de nombreux embouts, un porte-embout, une clé à cliquet, deux rallonges, un cardan universel et un adaptateur de clé à douille 1/4", l'utilisateur dispose d'un excellent équipement pour les travaux d'installation et de montage.
En outre, le tournevis à la forme ergonomique SoftFinish® avec son porte-embout magnétique garantit des vissages particulièrement confortables. Grâce à l'adaptateur de clé à douille 1/4", les embouts fournis et les douilles pour clé à douille peuvent être utilisés avec le tournevis SoftFinish®. Ainsi, l'utilisateur dispose d'un vaste champ d'application.
La clé à cliquet fournie, combinée avec la sélection de clés à douille, permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail. Lors des travaux réalisés avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie en outre d'un angle de retour court grâce à la denture fine de 72 dents. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. En combinaison avec les rallonges fournies, il est possible d'atteindre sans difficulté les écrous et vis situés en profondeur.
Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement d'outil est réalisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les douilles pour clé à douille se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Grâce à son design ingénieux, la trousse pratique peut être utilisée non seulement comme sacoche de ceinture mais aussi comme rangement quotidien pour le jeu. À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides.
Labels & Certifications (détail) :
- DIN 3120 / DIN 3122 / DIN 3123 / DIN 3124
Fiche technique
Caractéristiques techniques
1x Clé à cliquet pour clé à douille 1/4" réversible 128 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 4.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 4.5 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 5.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 5.5 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 6.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 7.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 8.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 9.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 10.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 11.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 12.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 13.0 mm
1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4" 14.0 mm
1x Rallonge 1/4" pour douille pour clé à douille 75 mm
1x Rallonge 1/4" pour douille pour clé à douille 150 mm
1x Joint de cardan avec bille Carré femelle, carré mâle 1/4"
1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® magnétique 1/4" 112 mm
1x Porte-embout CentroFix Force à verrouillage automatique 1/4", magnétique dans un coffret 60 mm
1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 4.5 mm
1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 5.5 mm
1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 6.5 mm
1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1
1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2
1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1
1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2
1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3
1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10
1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15
1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20
1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25
1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T27
1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30
1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40
1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 3.0 mm
1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 4.0 mm
1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 5.0 mm
1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 6.0 mm
1x Rallonge pour clé emmanchée avec bille Quatre pans mâle, Six pans femelle 1/4" C6,3
1x Sacoche pour ceinture à outils 185 x 110 x 70 mm
Divers
Convient pour les travaux d'installation et de montage.
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Industrie
- Maison individuelle
Les tags associés
- Ceinture
- Vissage
- Déplacement
- Clé
- Jeu
