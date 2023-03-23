Jeu de douilles et d'embouts dans une trousse fonctionnelle : emportez vos solutions de vissage à la ceinture

Avec le jeu de clés à douille et le jeu d'embouts 1/4" 40 pièces, le vissage peut être effectué d'un seul mouvement grâce à la sacoche de ceinture pratique.

Avec ce jeu de douilles pour clé à douille six pans 1/4" les plus courantes de dimensions 4 à 14 mm avec de nombreux embouts, un porte-embout, une clé à cliquet, deux rallonges, un cardan universel et un adaptateur de clé à douille 1/4", l'utilisateur dispose d'un excellent équipement pour les travaux d'installation et de montage.

En outre, le tournevis à la forme ergonomique SoftFinish® avec son porte-embout magnétique garantit des vissages particulièrement confortables. Grâce à l'adaptateur de clé à douille 1/4", les embouts fournis et les douilles pour clé à douille peuvent être utilisés avec le tournevis SoftFinish®. Ainsi, l'utilisateur dispose d'un vaste champ d'application.

La clé à cliquet fournie, combinée avec la sélection de clés à douille, permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail. Lors des travaux réalisés avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie en outre d'un angle de retour court grâce à la denture fine de 72 dents. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. En combinaison avec les rallonges fournies, il est possible d'atteindre sans difficulté les écrous et vis situés en profondeur.

Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement d'outil est réalisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les douilles pour clé à douille se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Grâce à son design ingénieux, la trousse pratique peut être utilisée non seulement comme sacoche de ceinture mais aussi comme rangement quotidien pour le jeu. À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides.

Labels & Certifications (détail) :