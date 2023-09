Confort thermique et acoustique dans les espaces publics - CONF5

Catégorie : Formation continue

L’environnement urbain doit être accessible à tous et partagé, offrir des espaces de qualité agréables à vivre et procurant un confort d’usage à l’ensemble des utilisateurs, quel que soit leur mode de déplacement.

Cela nécessite notamment la maîtrise des risques sanitaires liés à la pollution de l’air, à la circulation, au bruit mais également la prévention des risques majeurs (technologiques et naturels) ainsi que la garantie d’un confort visuel, acoustique et thermique aux usagers.



Objectifs :

Comprendre les différents enjeux liés au confort acoustique et au confort thermique dans les espaces publics.

Identifier les moyens pour optimiser les différents types de conforts dans les espaces publics.

Approfondir vos connaissances sur les solutions techniques.

Diplôme préparé : Autre Thème : Santé, Confort Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maitres d’ouvrage publics - Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie – Gestionnaires - Concepteurs lumière – Eclairagistes – Aménageurs publics

Programme :