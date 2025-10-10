Connecteur FM-CT : solution rapide pour planchers bois-béton

Le connecteur FM-CT de Simpson Strong-Tie est conçu pour faciliter la réalisation de planchers bois-béton, en construction neuve comme en rénovation.

En associant une dalle mince en béton à une structure bois existante, il permet de combiner la légèreté et la souplesse du bois avec la résistance et l’inertie du béton. Cette solution améliore la rigidité des planchers, réduit les bruits d’impact et renforce l’isolation thermique, tout en limitant la consommation de bois.

Sa mise en œuvre est rapide grâce à une pointe type 17 qui évite le préperçage, une tête hexagonale adaptée aux outils électriques ou à une clé dynamométrique, et une rondelle soudée garantissant la résistance à l’arrachement.

Compact et robuste, le FM-CT répond aux contraintes du chantier et constitue une solution pratique, économique et performante pour optimiser la durabilité et l’efficacité des structures mixtes bois-béton.

Matériaux (détail) :

Acier électrozingué

Labels et certifications (détail) :