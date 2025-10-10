Connecteur FM-CT : solution rapide pour planchers bois-béton
Le connecteur FM-CT de Simpson Strong-Tie est conçu pour faciliter la réalisation de planchers bois-béton, en construction neuve comme en rénovation.
En associant une dalle mince en béton à une structure bois existante, il permet de combiner la légèreté et la souplesse du bois avec la résistance et l’inertie du béton. Cette solution améliore la rigidité des planchers, réduit les bruits d’impact et renforce l’isolation thermique, tout en limitant la consommation de bois.
Sa mise en œuvre est rapide grâce à une pointe type 17 qui évite le préperçage, une tête hexagonale adaptée aux outils électriques ou à une clé dynamométrique, et une rondelle soudée garantissant la résistance à l’arrachement.
Compact et robuste, le FM-CT répond aux contraintes du chantier et constitue une solution pratique, économique et performante pour optimiser la durabilité et l’efficacité des structures mixtes bois-béton.
Matériaux (détail) :
- Acier électrozingué
Labels et certifications (détail) :
- Certification ETA
Fiche technique
Caractéristiques techniques
FM-CT 8×120 : diamètre 8 mm, longueur 120 mm, hauteur hors béton 40 mm, embout SW13, couple de pose 10-15 Nm, pré-perçage 5,5 mm, vitesse max. 600 rpm
FM-CT 12×150 : diamètre 12 mm, longueur 150 mm, hauteur hors béton 40 mm, embout SW19, couple de pose 40-45 Nm, pré-perçage 9 mm, vitesse max. 600 rpm
Moment d’écoulement plastique caractéristique : 16,6 Nm (8×120) / 66,8 Nm (12×150)
Résistance caractéristique à l’arrachement (90°) : 5,1 N/mm² (8×120) / 7,4 N/mm² (12×150)
Résistance caractéristique en traction : 13,6 kN (8×120) / 34,1 kN (12×150)
Résistance caractéristique en torsion : 15,7 Nm (8×120) / 44,7 Nm (12×150)
Ratio de torsion supérieur à 1,5
Performances dans le bois (GL24h + panneau de coffrage 20 mm) : Rₓ.v.k = 6,6 kN (8×120) / 14,8 kN (12×150), Kₛₑᵣ = 4,1 kN/mm (8×120) / 9,5 kN/mm (12×150), Kᵤ = 2,8 kN/mm (8×120) / 6,3 kN/mm (12×150)
Tête hexagonale compatible outils électriques et clés dynamométriques
Rondelle soudée intégrée pour butée de pose, raideur et résistance accrues
Filetage large assurant stabilité et performances mécaniques
Pointe type 17 limitant le risque de fendage du bois à la pose
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- Normes CE
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
