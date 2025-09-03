Couvre-joints de sol en alu

Un couvre-joint de sol en aluminium est un profilé métallique conçu pour recouvrir et protéger les joints de dilatation ou les interstices entre deux revêtements de sol. Il assure une transition esthétique et sécurisée entre différentes surfaces (carrelage, parquet, vinyle, etc.), tout en permettant une légère mobilité des matériaux due aux variations de température ou à l’usage. L’aluminium, matériau léger, résistant à la corrosion et durable, est particulièrement adapté aux environnements à fort passage, tels que les bâtiments publics, commerciaux ou industriels.

Existe en plusieurs modèles :