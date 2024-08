Contre cloison Thermasoft natura

Issu de fibres végétales et recyclées de COTON, de LIN et de JUTE, ThermaSoft® natura associe de manière unique performances environnementales, qualités techniques et confort de pose.

Knauf ThermaSoft® natura est composé de 3 fibres végétales biosourcées :

le COTON issu de chute de l'industrie textile.

le JUTE issu du recyclage de sacs de denrées alimentaires.

le LIN issu de l’agriculture locale.

Application :

Installé en une couche ou en double couche (2 panneaux superposés), ThermaSoft® natura assurera une isolation thermique performante et s’insérera aisément, quel que soit le type d’ossature utilisé (montant ou fourrures sur appuis intermédiaires).

Application en contre-cloisons validée suivant ATec CSTB 20/21-487-V2-E1 :

Pose directe de l’isolant contre la paroi extérieure.

Flexible et s’adapte facilement à l’ossature métallique et aux appuis intermédiaires.

La pose du pare-vapeur est obligatoire. Sa valeur Sd doit être > 18 m en climat de plaine et > 57 m en climat de montagne.

Les + KNAUF :

Répond aux enjeux de préservation des ressources et de réduction des consommations d’énergie des bâtiments, tout en maximisant le confort intérieur de leurs occupants.

Labels & Certifications (détail) :