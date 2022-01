Les Dalles podotactiles ACCESSDAL sont des dalles d’éveil à la vigilance en résine polyuréthane pour attirer l’attention notamment sur la présence d’un escalier.



Ces dalles ont été spécialement développées pour sécuriser la progression des personnes mal-voyantes et non-voyantes.



Usage en intérieur.



Conforme à la norme NFP 98351.



Dimensions : 600X400 mm (non adhésivées), 820X400 mm et 1400X400 mm (adhésivées).



Couleurs : noir, gris foncé, gris clair, blanc, jaune, rouge et beige.



D’autres dalles sont proposées en méthacrylate, inox brossé et aluminium brut pour l’extérieur, ainsi qu’en d’autres dimensions.