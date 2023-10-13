Déport de volet «DV-170»

Le déport de volet est un dispositif conçu pour recréer une fixation solide et fiable pour les volets et portes-volets, en utilisant la fixation d’origine. Ce système est particulièrement utile lors de la rénovation ou de l’installation d’un isolant thermique (I.T.E.). Réversible, il peut être installé aussi bien à droite qu’à gauche, grâce à sa graduation réglable de 120 à 170 mm, il s’adapte facilement à différentes configurations et besoins spécifiques. Livré à monter sans adaptateurs pour se monter sur les gonds d’origine (à commander à part). Dimensions 22 x 17 x 3 cm Poids :0.56 kg. Réf. 195068