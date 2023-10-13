ConnexionS'abonner
Fermer

Déport de volet «DV-170»

ROMUS
Partager : 

Le déport de volet est un dispositif conçu pour recréer une fixation solide et fiable pour les volets et portes-volets, en utilisant la fixation d’origine. Ce système est particulièrement utile lors de la rénovation ou de l’installation d’un isolant thermique (I.T.E.). Réversible, il peut être installé aussi bien à droite qu’à gauche, grâce à sa graduation réglable de 120 à 170 mm, il s’adapte facilement à différentes configurations et besoins spécifiques. Livré à monter sans adaptateurs pour se monter sur les gonds d’origine (à commander à part). Dimensions 22 x 17 x 3 cm  Poids :0.56 kg. Réf. 195068

Fiche technique

Caractéristiques techniques

1 déport DEPORT Volet.
2 bagues d'adaptation de Ø 14 et 16.
2 gonds de Ø 14.
16 Chevilles et visseries.

Divers

Temps de pose moyen : 15 mn par gond.
Utiliser les chevilles fournies, suivant le support plein ou creux.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.