Dualis condensation - Conduit

Les conduits DUALIS Condensation gaz et fioul permettent de répondre à tous types de chaudières domestiques gaz ou fioul étanches à condensation.



Adaptés aux maisons individuelles comme aux immeubles de logements collectifs, ces conduits concentriques assurent l'admission d’air et évacuation des fumées jumelées. Les conduits sont réalisés en métal laqué blanc soudé (extérieur) et en polypropylène (intérieur).



La gamme complète d’accessoires permet tous montages depuis la buse de la chaudière jusqu’à l’extérieur du bâtiment.



Le Terminal (sortie des fumées / entrée de l’air) peut être vertical en toiture (C3) ou horizontal en façade (C1).



Configurations :

Neuf ou rénovation.

Terminal vertical ou horizontal.

Intérieur des bâtiments.

Éco-performance :

Économie d’énergie importante grâce à la technologie de la condensation.

Pas de distance de sécurité = facilite la mise en œuvre dans le bâtiment.

Personnalisation :

Terminaux verticaux disponibles en 8 couleurs.

Kits de personnalisation des terminaux horizontaux disponibles en trois couleurs.

Spécificités techniques :

Le polypropylène résiste à des températures de fumées jusqu’à 120°C.

Renvoi des condensats vers la chaudière grâce à la pente intégrée au terminal horizontal.

3 diamètres : 60/100, 80/125 et 100/150.

Normalisation et garantie :

DTA : 14.2/14-2002_V2.

CÉRIC Label (qualité contrôlée par le Laboratoire CÉRIC).

Compatibilité appareil :

Compatible avec tous les appareils domestiques gaz ou fioul à condensation.

Vérifier les longueurs d’installations pour chaque marque.

Le + Poujoulat :