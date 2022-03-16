Ecofeu DV 110 : trappe de désenfumage

Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des exutoires de fumées de type Ecofeu DV 110 des Etablissements Kingspan Light + Air, marqués CE conformes à la norme EN 12101-2, certifiés NF DENFC et conformes à la directive machine.

Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française, y compris fonction aération 10000 cycles.

Costière galvanisée hauteur 400 mm isolée, cadre ouvrant double vantail à 110° avec mécanisme à verrouillage haute résistance intégré dans la hauteur, capot polycarbonate alvéolaire opalescent classement au feu B-s1. d0 (M1) et thermofusible taré à 93°C et, sur version DV 110 HPA, déflecteurs aluminium.