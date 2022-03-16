Ecofeu DV 110 : trappe de désenfumage
Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des exutoires de fumées de type Ecofeu DV 110 des Etablissements Kingspan Light + Air, marqués CE conformes à la norme EN 12101-2, certifiés NF DENFC et conformes à la directive machine.
Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française, y compris fonction aération 10000 cycles.
Costière galvanisée hauteur 400 mm isolée, cadre ouvrant double vantail à 110° avec mécanisme à verrouillage haute résistance intégré dans la hauteur, capot polycarbonate alvéolaire opalescent classement au feu B-s1. d0 (M1) et thermofusible taré à 93°C et, sur version DV 110 HPA, déflecteurs aluminium.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Urc : 1.9 W/m².K.
TL : 38 %
FS : 0,41
Pour un Ecofeu DV 110 ISO+ PCA32 mm opal - 200x300
Labels et certifications
- NF
- Normes CE
Divers
Application :
Toitures étanchéité
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
