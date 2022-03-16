ConnexionS'abonner
Ecofeu DV 110 : trappe de désenfumage

Kingspan Light + Air

Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des exutoires de fumées de type Ecofeu DV 110 des Etablissements Kingspan Light + Air, marqués CE conformes à la norme EN 12101-2, certifiés NF DENFC et conformes à la directive machine

Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française, y compris fonction aération 10000 cycles.

Costière galvanisée hauteur 400 mm isolée, cadre ouvrant double vantail à 110° avec mécanisme à verrouillage haute résistance intégré dans la hauteur, capot polycarbonate alvéolaire opalescent classement au feu B-s1. d0 (M1) et thermofusible taré à 93°C et, sur version DV 110 HPA, déflecteurs aluminium.

Urc : 1.9 W/m².K.​
TL : 38 %
FS : 0,41
Pour un Ecofeu DV 110 ISO+ PCA32 mm opal - 200x300

  • NF
  • Normes CE

Application :
Toitures étanchéité

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
