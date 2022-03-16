Eura : ventelle de désenfumage

Kingspan Eura est une ventelles capable d’évacuer de grandes quantités d’air chaud et de fumée en peu de temps. Eura convient aussi bien à l’amenée d’air (en façade) qu’à l’évacuation d’air (façade et toiture).

Eura à protection antichute est livrable avec divers types de ventelles, également en version translucide.

Cette solution dispose d’un très bon rapport prix / performances.