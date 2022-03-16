Eura : ventelle de désenfumage
Kingspan Eura est une ventelles capable d’évacuer de grandes quantités d’air chaud et de fumée en peu de temps. Eura convient aussi bien à l’amenée d’air (en façade) qu’à l’évacuation d’air (façade et toiture).
Eura à protection antichute est livrable avec divers types de ventelles, également en version translucide.
Cette solution dispose d’un très bon rapport prix / performances.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Uw : 1,1 W/m².K.
TL : 81%
FS : 0,6
Rw Remplissage : 37 (-1;-4) dB
Pour un EURA avec base GHB avec verre 4-15-33.2 planibel
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Application :
Toitures étanchéité
Toitures sèches
Façades
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
