Eura : ventelle de désenfumage

Kingspan Light + Air

Kingspan Eura est une ventelles capable d’évacuer de grandes quantités d’air chaud et de fumée en peu de temps. Eura convient aussi bien à l’amenée d’air (en façade) qu’à l’évacuation d’air (façade et toiture)

Eura à protection antichute est livrable avec divers types de ventelles, également en version translucide. 

Cette solution dispose d’un très bon rapport prix / performances.

 

Caractéristiques techniques

Uw : 1,1 W/m².K.​
TL : 81%
FS : 0,6
Rw Remplissage : 37 (-1;-4) dB
Pour un EURA avec base GHB avec verre 4-15-33.2 planibel

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Application :
Toitures étanchéité
Toitures sèches
Façades

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Kingspan Light + Air - Batiweb

Kingspan Light + Air est une division du groupe Kingspan. Le Groupe Kingspan est le leader mondial...

31 Rue Nicéphore Niépce
69800 Saint-Priest
France

