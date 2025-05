Lors du sommet Choose France, Kingspan a annoncé un investissement de 44 millions d’euros pour deux de ses sites industriels. Au programme : production locale et innovations durables.

À l’occasion de l’événement Choose France, qui valorise l’attractivité économique de l’Hexagone, le groupe Kingspan annonce un investissement de 44 millions d’euros dans deux de ses filiales françaises, Isocab By Kingspan et Bacacier By Kingspan.

L'objectif étant de moderniser et étendre deux sites de production stratégiques dans les Hauts-de-France.

Une extension d’envergure à Grande-Synthe

À Grande-Synthe, près de Dunkerque (Nord), Isocab By Kingspan investit 30 millions d’euros pour agrandir son site de production spécialisé dans les solutions d’isolation pour les environnements à température contrôlée (agroalimentaire, santé, data centers, etc.).

L’entreprise prévoit de doubler la surface de production (+10 000 m2), d’agrandir ses bureaux de 1 500 m2 et de renforcer ses capacités de stockage. Cette transformation permettra la création de 30 emplois supplémentaires, qui s’ajouteront à la centaine de salariés déjà en poste.

Bacacier modernise son site de Rang-du-Fliers

De son côté, Bacacier By Kingspan engage 14 millions d’euros pour moderniser son usine de Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais). Ce projet vise à relocaliser et revitaliser un site vieillissant, permettant ainsi de maintenir plus de 40 emplois dans la commune. Les travaux devraient débuter en 2026.

Parallèlement, Bacacier finalise un autre projet d’envergure à Riom (Puy-de-Dôme) avec l’inauguration prévue en fin d’année du « Village », un site de 80 000 m2 implanté sur une ancienne friche industrielle.

Ce futur centre d’excellence du bâtiment durable regroupera siège social et lignes de production pour un investissement total de 90 millions d’euros, générant une centaine d’emplois.

Pour Gene Murtagh, PDG du groupe, ces investissements confirment la stratégie initiée : « Depuis plus de 15 ans, nous avons pris l'engagement stratégique d'investir considérablement dans la capacité de production en France. Cet investissement s'est avéré très fructueux, la France générant désormais près d’1,5 milliard d'euros de chiffre d’affaires ».

Par Marie Gérald

Photo de Une : ©Kingspan Group