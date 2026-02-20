Ecophon Clipso™ So Acoustic : textile acoustique tendu

Ecophon Clipso™ So Acoustic est un textile technique tendu sans couture conçu pour améliorer le confort acoustique des espaces tout en offrant une finition esthétique continue.

Micro-perforée et associée à un absorbant acoustique, la toile réduit efficacement les niveaux de bruit et la réverbération dans les locaux. Elle permet d’habiller murs et plafonds d’une surface uniforme grâce à un système de profilés périphériques discrets, pour un rendu visuel lisse et contemporain.

Adaptée aux bâtiments tertiaires comme aux espaces recevant du public ou résidentiels, cette solution combine performance acoustique élevée et liberté architecturale. Disponible en grandes largeurs, elle limite les raccords et facilite la réalisation de surfaces continues, même sur des volumes importants. La mise en œuvre se fait à sec et à froid, rapidement et sans poussière.

Grâce à l’association avec différents types d’absorbants, le système peut atteindre des niveaux d’absorption acoustique élevés, jusqu’à la classe A selon la configuration, contribuant à une meilleure intelligibilité de la parole et à un environnement sonore plus confortable.