Ecophon Clipso™ So Acoustic : textile acoustique tendu
Ecophon Clipso™ So Acoustic est un textile technique tendu sans couture conçu pour améliorer le confort acoustique des espaces tout en offrant une finition esthétique continue.
Micro-perforée et associée à un absorbant acoustique, la toile réduit efficacement les niveaux de bruit et la réverbération dans les locaux. Elle permet d’habiller murs et plafonds d’une surface uniforme grâce à un système de profilés périphériques discrets, pour un rendu visuel lisse et contemporain.
Adaptée aux bâtiments tertiaires comme aux espaces recevant du public ou résidentiels, cette solution combine performance acoustique élevée et liberté architecturale. Disponible en grandes largeurs, elle limite les raccords et facilite la réalisation de surfaces continues, même sur des volumes importants. La mise en œuvre se fait à sec et à froid, rapidement et sans poussière.
Grâce à l’association avec différents types d’absorbants, le système peut atteindre des niveaux d’absorption acoustique élevés, jusqu’à la classe A selon la configuration, contribuant à une meilleure intelligibilité de la parole et à un environnement sonore plus confortable.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type : textile technique acoustique tendu sans couture
Composition : toile micro-perforée avec revêtement uniforme
Fonction : absorption acoustique et réduction de la réverbération
Classe d’absorption : jusqu’à A selon l’absorbeur utilisé
Largeur maximale : jusqu’à environ 5,10 m
Épaisseur de la toile : env. 0,4 mm
Poids surfacique : env. 230 à 250 g/m² selon version
Absorbants compatibles : laine de verre ou fibre polyester (épaisseurs variables)
Installation : à sec, à froid, par profilés périphériques
Finition : surface lisse, continue, sans joint apparent
Divers
Applications : murs et plafonds
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Sports et loisirs
- Tertiaire
