Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Ecophon Clipso™ So Acoustic : textile acoustique tendu

Partager le produit
ECOPHON

Ecophon Clipso™ So Acoustic est un textile technique tendu sans couture conçu pour améliorer le confort acoustique des espaces tout en offrant une finition esthétique continue.

Micro-perforée et associée à un absorbant acoustique, la toile réduit efficacement les niveaux de bruit et la réverbération dans les locaux. Elle permet d’habiller murs et plafonds d’une surface uniforme grâce à un système de profilés périphériques discrets, pour un rendu visuel lisse et contemporain.

Adaptée aux bâtiments tertiaires comme aux espaces recevant du public ou résidentiels, cette solution combine performance acoustique élevée et liberté architecturale. Disponible en grandes largeurs, elle limite les raccords et facilite la réalisation de surfaces continues, même sur des volumes importants. La mise en œuvre se fait à sec et à froid, rapidement et sans poussière.

Grâce à l’association avec différents types d’absorbants, le système peut atteindre des niveaux d’absorption acoustique élevés, jusqu’à la classe A selon la configuration, contribuant à une meilleure intelligibilité de la parole et à un environnement sonore plus confortable.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : textile technique acoustique tendu sans couture
Composition : toile micro-perforée avec revêtement uniforme
Fonction : absorption acoustique et réduction de la réverbération
Classe d’absorption : jusqu’à A selon l’absorbeur utilisé
Largeur maximale : jusqu’à environ 5,10 m
Épaisseur de la toile : env. 0,4 mm
Poids surfacique : env. 230 à 250 g/m² selon version
Absorbants compatibles : laine de verre ou fibre polyester (épaisseurs variables)
Installation : à sec, à froid, par profilés périphériques
Finition : surface lisse, continue, sans joint apparent

Divers

Applications : murs et plafonds

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
ECOPHON - Batiweb

Saint-Gobain Ecophon développe, produit et vend des produits et systèmes acoustiques qui...

19 RUE EMILE ZOLA
60290 RANTIGNY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.