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Escalier en ciseaux LET Electric FAKRO

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FAKRO FRANCE

Les escaliers escamotables LET Electric sont le premier modèle FAKRO doté d’un système d’ouverture et de fermeture entièrement électrique, conçu pour offrir un confort d’utilisation maximal.

Ils peuvent être commandés via le système Z Wave ou WiFi (Tuya), chacun étant également équipé d’un interrupteur mural classique. Les escaliers LET se distinguent par leurs excellentes performances d’isolation thermique, leur design soigné ainsi que leur construction solide comprenant une échelle en accordéon, un cadre métallique et des lattes de finition. Le montage est facilité grâce au système de fixation rapide intégré.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Commande électrique – commande via Z Wave ou WiFi (Tuya) ainsi qu’un interrupteur mural.
Trappe thermo blanche, offrant une isolation thermique optimale.
Système de montage rapide, permettant une installation simple et efficace.
Échelle en accordéon avec marches antidérapantes, assurant sécurité et stabilité.
Réglages adaptatifs – possibilité d’ajouter ou retirer une marche et d’ajuster l’échelle à la hauteur de la pièce.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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