Fenêtres D_G : une nouvelle génération pour les toits plats

Les fenêtres D_G offrent hautes performances, design moderne, excellente isolation acoustique et contribuent à une meilleure économie d’énergie. Inspirées de la ligne primée F et enrichies des meilleures innovations des modèles C, les fenêtres D_G sont conçues pour offrir une luminosité optimale tout en améliorant le confort thermique et acoustique des bâtiments modernes.

Grâce à leur coiffe vitrée plane en verre trempé de 4 ou 6 mm, installée directement en usine, les fenêtres D_G garantissent une installation simplifiée ainsi qu’une robustesse accrue. Leur construction hautement optimisée permet d’atteindre un coefficient d’isolation thermique exceptionnel de Uw = 0,92 W/m²K (Urc = 0,71 W/m²K selon EN 1873:2014), ce qui représente une amélioration de 22 % par rapport aux solutions concurrentes. Cette performance se traduit par une réduction notable des pertes d’énergie et un confort intérieur stable toute l’année.

Les fenêtres D_G excellent également en isolation acoustique. Testées selon la norme ISO 10140 1/A2:2014, elles affichent un impressionnant coefficient LIA de 42,1 dB pour les modèles DEG P2, assurant un confort sonore optimal même en cas de fortes précipitations. De plus, grâce à des profils innovants, elles offrent jusqu’à 16 % de surface vitrée supplémentaire, maximisant l’apport de lumière naturelle.

La sécurité constitue un autre point fort de cette gamme. Les fenêtres D_G sont équipées de série d’un vitrage feuilleté P2A, garantissant une protection renforcée pour les occupants. Pour les projets nécessitant un niveau de sécurité supérieur, un vitrage anti effraction de classe P4A est disponible en option.

Adaptées aussi bien à la construction neuve qu’à la rénovation, les fenêtres D_G peuvent être fabriquées sur demande dans des dimensions hors standard (de 60×60 à 120×220 cm). Elles sont ainsi idéales pour remplacer d’anciennes ouvertures qui ne répondent plus aux normes actuelles d’isolation thermique.

Compatibles avec les rehausses XRD ou XRD/W de 15 cm, les fenêtres D_G conviennent parfaitement aux toitures terrasses traditionnelles ou végétalisées. Grâce à un système innovant d’évacuation des eaux de pluie, elles peuvent être installées sur des toits présentant une pente de 2 à 15° (ou 0 à 15° avec XRD/A), ce qui élargit considérablement leurs possibilités d’intégration.

Enfin, leur conception permet l’installation d’accessoires intérieurs et extérieurs pour optimiser le confort, la gestion de la lumière ou la protection solaire.

Avec la gamme D_G, Fakro établit une nouvelle référence sur le marché des fenêtres pour toits plats, en réunissant performance, sécurité, efficacité énergétique et esthétique contemporaine.

