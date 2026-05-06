Étanchéité liquide prête à l’emploi : webersys aqua stop
Weber Webersys Aqua Stop est un système d’étanchéité liquide prêt à l’emploi conçu pour protéger efficacement les surfaces intérieures avant la pose d’un carrelage.
Idéal pour les salles de bains, douches à l’italienne, cuisines ou locaux humides, ce SPEC/SEL monocomposant forme une membrane souple et résistante contre les infiltrations d’eau. Facile à appliquer au rouleau, ce produit assure un séchage rapide permettant un recouvrement par carrelage en seulement quelques heures.
Compatible avec de nombreux supports comme le béton, les chapes ciment, les panneaux bois CTBX/OSB ou encore les anciens carrelages, Webersys Aqua Stop répond aux exigences des chantiers neufs comme en rénovation. Sa formulation prête à l’emploi simplifie la mise en œuvre et réduit les temps d’intervention sur chantier. Grâce à son excellente adhérence et à sa rapidité d’exécution, cette solution d’étanchéité sous carrelage constitue un choix performant pour sécuriser durablement les pièces exposées à l’humidité.
Les avantages de Webersys Aqua Stop :
- Prêt à l’emploi pour une application rapide
- Séchage rapide entre les couches
- Recouvrement carrelage dès 4 heures après application
- Application facile au rouleau ou à la truelle
- Convient aux salles de bains et douches à l’italienne
- Compatible neuf et rénovation
- Nettoyage des outils à l’eau
- Haute résistance à l’humidité et aux infiltrations
- Adapté à de nombreux supports intérieurs
- Consommation optimisée pour sols et murs
- Produit monocomposant simple à mettre en œuvre
- Fabrication française
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type : Système d’étanchéité liquide (SEL/SPEC)
Composition : Résines synthétiques, charges minérales fines et adjuvants spécifiques
Aspect : Pâte prête à l’emploi
Coloris : Bleu foncé
Conditionnements : 7 kg et 15 kg
Application : Rouleau ou truelle
Supports compatibles : béton, chape ciment, dalle béton, carrelage existant, panneaux bois CTBX/CTBH/OSB, enduits ciment ou plâtre
Temps entre 2 couches : 30 min à 1 h 30
Recouvrement carrelage : minimum 4 heures après la 2ᵉ couche
Épaisseur finale SEL : minimum 0,8 mm
Épaisseur finale SPEC : minimum 0,5 mm
Utilisation : murs et sols intérieurs en locaux humides
Usage : neuf et rénovation
Nettoyage des outils : à l’eau
Certification : marquage CE selon NF EN 14891
Labels et certifications
- NF
- Normes CE
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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