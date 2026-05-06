Étanchéité liquide prête à l’emploi : webersys aqua stop

Weber Webersys Aqua Stop est un système d’étanchéité liquide prêt à l’emploi conçu pour protéger efficacement les surfaces intérieures avant la pose d’un carrelage.

Idéal pour les salles de bains, douches à l’italienne, cuisines ou locaux humides, ce SPEC/SEL monocomposant forme une membrane souple et résistante contre les infiltrations d’eau. Facile à appliquer au rouleau, ce produit assure un séchage rapide permettant un recouvrement par carrelage en seulement quelques heures.

Compatible avec de nombreux supports comme le béton, les chapes ciment, les panneaux bois CTBX/OSB ou encore les anciens carrelages, Webersys Aqua Stop répond aux exigences des chantiers neufs comme en rénovation. Sa formulation prête à l’emploi simplifie la mise en œuvre et réduit les temps d’intervention sur chantier. Grâce à son excellente adhérence et à sa rapidité d’exécution, cette solution d’étanchéité sous carrelage constitue un choix performant pour sécuriser durablement les pièces exposées à l’humidité.

Les avantages de Webersys Aqua Stop :