Étanchéité sous carrelage : webersys hydro stop

webersys hydro stop de Saint-Gobain Weber est un système d’étanchéité sous carrelage monocomposant en poudre destiné aux murs et sols intérieurs en neuf comme en rénovation.

Conçu pour protéger durablement les pièces humides, ce procédé assure une excellente imperméabilisation sous carrelage dans les salles de bains, douches à l’italienne, cuisines ou locaux techniques. Sa texture onctueuse facilite l’application tandis que son séchage rapide permet un recouvrement du carrelage en seulement 4 heures. Compatible avec de nombreux supports, il constitue une solution fiable pour sécuriser les ouvrages contre les infiltrations d’eau et améliorer la durabilité des revêtements carrelés.

Les avantages de webersys hydro stop :

Système d’étanchéité sous carrelage monocomposant en poudre

Application facile grâce à une texture onctueuse

Séchage rapide pour un gain de temps sur chantier

Recouvrement du carrelage après seulement 4 h

Compatible murs et sols intérieurs

Convient aux travaux neufs et rénovations

Excellente adhérence sur de nombreux supports

Classement A+ pour les émissions dans l’air intérieur

Solution adaptée aux pièces humides et douches à l’italienne

Disponible en kit pratique pour petites surfaces ou en sac 15 kg

Labels et certifications (détail) :