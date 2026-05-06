Étanchéité sous carrelage : webersys hydro stop
webersys hydro stop de Saint-Gobain Weber est un système d’étanchéité sous carrelage monocomposant en poudre destiné aux murs et sols intérieurs en neuf comme en rénovation.
Conçu pour protéger durablement les pièces humides, ce procédé assure une excellente imperméabilisation sous carrelage dans les salles de bains, douches à l’italienne, cuisines ou locaux techniques. Sa texture onctueuse facilite l’application tandis que son séchage rapide permet un recouvrement du carrelage en seulement 4 heures. Compatible avec de nombreux supports, il constitue une solution fiable pour sécuriser les ouvrages contre les infiltrations d’eau et améliorer la durabilité des revêtements carrelés.
Les avantages de webersys hydro stop :
- Système d’étanchéité sous carrelage monocomposant en poudre
- Application facile grâce à une texture onctueuse
- Séchage rapide pour un gain de temps sur chantier
- Recouvrement du carrelage après seulement 4 h
- Compatible murs et sols intérieurs
- Convient aux travaux neufs et rénovations
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Classement A+ pour les émissions dans l’air intérieur
- Solution adaptée aux pièces humides et douches à l’italienne
- Disponible en kit pratique pour petites surfaces ou en sac 15 kg
Labels et certifications (détail) :
- Excell +
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produit : Système d’étanchéité sous carrelage
Composition : Mortier à base de ciment et résine
Aspect : Poudre grise
Application : Murs et sols intérieurs
Supports compatibles : Béton, chape ciment, plaques de plâtre, ancien carrelage, OSB, CTBX, peintures, enduits
Temps d’utilisation du mélange : 45 minutes
Séchage entre couches : 1 h 30 au mur / 2 h 30 au sol
Délai avant pose du carrelage : 4 heures
Consommation moyenne : 2,8 kg/m² en 2 couches
Épaisseur moyenne du film sec : 2 mm
Température d’application : +5°C à +30°C
Conditionnements : Sac 15 kg ou kit 2 m²
Utilisation : Intérieur uniquement
Couleur : Gris
Mise en œuvre : Taloche, rouleau ou brosse
Conservation : 12 mois dans emballage fermé
Labels et certifications
- COV A+
- FDES
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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