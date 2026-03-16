Fade™ ONE Smooth : enduit acoustique projeté avec finition ultra-lisse
Fade ONE Smooth est un enduit acoustique projeté qui se distingue par sa finition ultra lisse et son installation facile.
Il allie design élégant et haute performance acoustique, ce qui le rend adapté à une multitude d'applications. Disponible en blanc standard ou personnalisable en toute couleur grâce à nos colorants Fade.
Matériaux (détail) :
- Enduit acoustique à base de perlite
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Performances acoustiques :
Classe d’absorption acoustique : A (meilleure performance)
Qualité de l'air intérieur :
Eurofins Indoor Air Comfort® : IAC Gold
Empreinte environnementale :
Etapes du cycle de vie de A1 à C4 sur l'EPD, en conformité avec ISO 14025 / EN 15804+A2
Exigences de sécurité incendie pour les plafonds suspendus :
La laine de verre des dalles est testée et classée comme incombustible selon la norme EN ISO 1182. Essai au feu, E 84-11a.
Résistance à l'humidité :
Résistance à l'humidité relative HR 100%, 40°C, 48h suivant la norme ISO DS/EN 6270-2. Une exposition prolongée à une humidité élevée ou un contact direct avec l'eau endommagera le produit.
Rendement lumineux :
Blanc NCS S 1002-Y20R, CIE Y=73% de réflexion de la lumière. Brillant < 1 . Les couleurs peuvent varier légèrement entre les différents lots de production.
Nettoyabilité :
La poussière et la saleté de surface peuvent être nettoyées avec une brosse douce et sèche ou de l'air comprimé.
Accessibilité - comment monter et démonter les systèmes de plafonds Ecophon
Le système peut intégrer une trappe de visite.
Mise en œuvre :
Mise en œuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et dessins de détail. Pour la hauteur minimum de l'ensemble du système voir quantitatif. Pour installation directe sous l'ossature, le poseur doit s'assurer de la bonne étanchéité à l'air du bâtiment pour éviter les dépôts de poussière par effet filtre au travers du système d'enduit acoustique microporeux.
Poids du système :
Le poids du système (y compris l'ossature suspendue) devrait être d'environ 3 à 7 kg/m² pour une fixation mécanique directe ou collée. Environ 5 à 8 kg/m² pour une installation mécanique directe sur une ossature suspendue. Pour un système fixé mécaniquement ou collé sur une plaque de plâtre fixée à des ossatures suspendues, le poids est d'environ 14 à 18 kg/m².
Marquage CE :
Tous les systèmes Fade™ sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission) est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP).
Labels et certifications
- COV A+
- EN
- ISO
- Normes CE
Divers
Fade ONE Smooth s’applique en deux couches pulvérisées, chacune lissée immédiatement après application.
Entre les couches, il faut respecter un séchage d’au moins 24 h.
Le système commence toujours par la pose des panneaux acoustiques, puis le traitement des joints avant de projeter l’enduit.
Une fois sec, l’enduit est poncé pour obtenir une finition ultra‑lisse, prête à être teintée ou laissée en blanc selon le projet.
Familles d'ouvrage
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