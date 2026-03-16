Fade™ ONE Smooth : enduit acoustique projeté avec finition ultra-lisse

Performances acoustiques :

Classe d’absorption acoustique : A (meilleure performance)

Qualité de l'air intérieur :

Eurofins Indoor Air Comfort® : IAC Gold

Empreinte environnementale :

Etapes du cycle de vie de A1 à C4 sur l'EPD, en conformité avec ISO 14025 / EN 15804+A2

Exigences de sécurité incendie pour les plafonds suspendus :

La laine de verre des dalles est testée et classée comme incombustible selon la norme EN ISO 1182. Essai au feu, E 84-11a.

Résistance à l'humidité :

Résistance à l'humidité relative HR 100%, 40°C, 48h suivant la norme ISO DS/EN 6270-2. Une exposition prolongée à une humidité élevée ou un contact direct avec l'eau endommagera le produit.

Rendement lumineux :

Blanc NCS S 1002-Y20R, CIE Y=73% de réflexion de la lumière. Brillant < 1 . Les couleurs peuvent varier légèrement entre les différents lots de production.

Nettoyabilité :

La poussière et la saleté de surface peuvent être nettoyées avec une brosse douce et sèche ou de l'air comprimé.

Accessibilité - comment monter et démonter les systèmes de plafonds Ecophon

Le système peut intégrer une trappe de visite.

Mise en œuvre :

Mise en œuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et dessins de détail. Pour la hauteur minimum de l'ensemble du système voir quantitatif. Pour installation directe sous l'ossature, le poseur doit s'assurer de la bonne étanchéité à l'air du bâtiment pour éviter les dépôts de poussière par effet filtre au travers du système d'enduit acoustique microporeux.

Poids du système :

Le poids du système (y compris l'ossature suspendue) devrait être d'environ 3 à 7 kg/m² pour une fixation mécanique directe ou collée. Environ 5 à 8 kg/m² pour une installation mécanique directe sur une ossature suspendue. Pour un système fixé mécaniquement ou collé sur une plaque de plâtre fixée à des ossatures suspendues, le poids est d'environ 14 à 18 kg/m².

Marquage CE :

Tous les systèmes Fade™ sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission) est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP).