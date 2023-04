FDES collectives VEKA

La FDES est une carte d’identité environnementale des produits. Ce document normalisé présente les résultats de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et donne des informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment, pour son éco-conception.



Il s’agit d’informations vérifiables et cohérentes qui permettent de comparer des produits de construction entre eux.



VEKA publie ainsi des FDES générales (collectives) et des FDES spécifiques pour la ligne VEKA REcycle.



Nous avons de nombreux partenaires sur le marché qui peuvent bénéficier des FDES collectives partenaires VEKA, pour leur production de menuiseries utilisant des profilés VEKA et à condition de participer à la collecte des données environnementales qui servent à l’établissement des FDES « globales ».



Certains de ces partenaires ont souhaité s'engager davantage en signant la charte d’engagement VEKA REcycle, afin de promouvoir et développer l’écoconception, le recyclage en boucle fermée des menuiseries et des chutes de fabrications en fin de vie.



Ces partenaires signataires de la Charte VEKA REcycle font recycler en France (via VEKA Recyclage) les châssis de vieilles menuiseries PVC déposés lors de rénovations ou de réhabilitations.



Ils recyclent également leurs chutes de fabrication par le même circuit.



Ainsi, nous évitons la mise en décharge ou la destruction de matières PVC, pour produire une matière PVC recyclée et certifiée.



Le recyclé est ensuite intégré dans le cœur du profilé et recouvert d’un pelliculage en matière vierge garantissant une couche de PVC neuf, sans plomb ni cadmium, sur tous les extérieurs.



Pour ces partenaires particulièrement engagés, nous produisons une ligne de profilés dont la teneur en matière recyclée est particulièrement importante.



En effet, elle peut atteindre, selon les configurations, jusqu’à 70 % de l’ensemble du cadre de la menuiserie.

Ces profilés VEKA REcycle permettent ainsi de fabriquer une fenêtre bas carbone très performante techniquement et respectueuse de l’environnement.



Cette ligne permet également de répondre aux exigences de la RE2020, à savoir un impact carbone maitrisé (selon le principe E+ C-), pour un logement à la fois performant et confortable.

Toutes les FDES VEKA sont à retrouver et à télécharger sur le site veka.fr ou sur la base Iniès.

Labels & Certifications (détail) :