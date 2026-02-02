Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Fenêtres pour toits plats de type G

Partager le produit
FAKRO FRANCE

La fenêtre D_G représente une avancée remarquable pour les toits plats, intégrant des technologies éprouvées des fenêtres de type C et F.

Avec un design soigné, elle offre une performance thermique exceptionnelle grâce à un dormant en PVC à chambres multiples et un remplissage isolant, atteignant un coefficient Uw de 0,92 W/m²K. Le module vitré, pré-installé pour une pose simplifiée, comprend un verre trempé de 4 mm et un profilé en aluminium noir. Sécurisée avec un double vitrage P2 et disponible en dimensions standard ou sur mesure, la fenêtre D_G s'adapte parfaitement à divers besoins architecturaux. Pour un confort optimal, elle est compatible avec des stores extérieurs AMZ/F et des stores intérieurs ARF/D. Enfin, grâce à ses rehausses XRD, elle s’intègre même aux toitures inversées et vertes.

En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
FAKRO FRANCE - Batiweb

FAKRO est le fabricant de fenêtres de toit le plus dynamique au monde et connaît une croissance...

Impasse des Coutures Z.I.- Sud
77200 TORCY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.