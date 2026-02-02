Fenêtres pour toits plats de type G
La fenêtre D_G représente une avancée remarquable pour les toits plats, intégrant des technologies éprouvées des fenêtres de type C et F.
Avec un design soigné, elle offre une performance thermique exceptionnelle grâce à un dormant en PVC à chambres multiples et un remplissage isolant, atteignant un coefficient Uw de 0,92 W/m²K. Le module vitré, pré-installé pour une pose simplifiée, comprend un verre trempé de 4 mm et un profilé en aluminium noir. Sécurisée avec un double vitrage P2 et disponible en dimensions standard ou sur mesure, la fenêtre D_G s'adapte parfaitement à divers besoins architecturaux. Pour un confort optimal, elle est compatible avec des stores extérieurs AMZ/F et des stores intérieurs ARF/D. Enfin, grâce à ses rehausses XRD, elle s’intègre même aux toitures inversées et vertes.
Escalier escamotable avec échelle en bois LWL Extra FAKRO
LWL Extra est un escalier escamotable en bois avec des paramètres d’isolation thermique accrus. Pour augmenter la sécurité et le confort d’utilisation, les escaliers ont...
Escalier escamotable avec échelle en ciseaux LST FAKRO
La construction de l’échelle en ciseaux permet une adaptation facile de sa longueur en fonction de la hauteur de la pièce sans besoin de faire de découpe. L’escalier en...
Portillon de comble super thermo-isolant DWT FAKRO
Le portillon de comble thermo-isolant DWT est destiné aux allèges pour garantir l’accès à l’espace non habitable, se situant derrière le mur. Grâce...
Exutoire de fumée FAKRO pour toit plat
Les exutoires de fumée et de chaleur DSF et DSC-C pour toits plats permettent le désenfumage en cas d’incendie. Ceci permet d’évacuer des personnes par une cage d’escalier...
Conduit de lumière FAKRO avec tuyau rigide
Les conduits de lumière FAKRO sont principalement utilisés dans les endroits où la mise en oeuvre d’une fenêtre de toiture n’est pas possible. C’est une solution...
Conduit de lumière FAKRO avec tuyau flexible
Les conduits de lumière FAKRO sont principalement utilisés dans les endroits où la mise en oeuvre d’une fenêtre de toiture n’est pas possible. C’est une solution...
Verrières d'angle FAKRO
Les verrières d’angle sont installées verticalement dans la façade en combinaison avec des fenêtres de toit. Cette combinaison offre une meilleure vue vers l’extérieur...
Fenêtre de toit rotation en PVC PTP-V FAKRO
Les fenêtres de toit rotation en PVC avec l'entrée d'air V35. Les profilés extrudés à renforts métalliques, n’absorbant pas l’humidité,...
Store occultant FAKRO
Le store occultant ARF FAKRO constitue une très bonne protection contre la lumière pénétrant la pièce et assure l'occultation souhaitée. Le store ARF protège...
Portillon de comble coupe-feu DWF60
Accédez en toute sécurité aux espaces techniques de vos combles avec la trappe coupe-feu DWF, alliant protection et performance thermique ! Grâce à sa conception haute...
