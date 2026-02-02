Fenêtres pour toits plats de type G

La fenêtre D_G représente une avancée remarquable pour les toits plats, intégrant des technologies éprouvées des fenêtres de type C et F.

Avec un design soigné, elle offre une performance thermique exceptionnelle grâce à un dormant en PVC à chambres multiples et un remplissage isolant, atteignant un coefficient Uw de 0,92 W/m²K. Le module vitré, pré-installé pour une pose simplifiée, comprend un verre trempé de 4 mm et un profilé en aluminium noir. Sécurisée avec un double vitrage P2 et disponible en dimensions standard ou sur mesure, la fenêtre D_G s'adapte parfaitement à divers besoins architecturaux. Pour un confort optimal, elle est compatible avec des stores extérieurs AMZ/F et des stores intérieurs ARF/D. Enfin, grâce à ses rehausses XRD, elle s’intègre même aux toitures inversées et vertes.