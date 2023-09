Fondamentaux du BOS (Building Operating System) dans le bâtiment - SMART4

Catégorie : Formation continue

Les bâtiments connectés et communicants sont désormais valorisés, en attestent les entreprises qui recherchent de plus en plus ces actifs : 46% des entreprises sont prêtes à payer une prime de 10% pour un bâtiment intelligent entièrement connecté ; par ailleurs, dans un immeuble non serviciel, le taux moyen d'occupation en Ile-de-France est de 40 %, alors qu’il est de 65 % dans un immeuble serviciel.



Objectifs :

Situer les enjeux des transitions numériques dans l’immobilier.

Définir les jumeaux numériques, les BOS et les BIS dans le bâtiment.

Décrire et de localiser ces nouveaux éléments dans l’architecture technique du bâtiment.

Identifier les grandes étapes de la contractualisation dans le cycle de l’immobilier.

Diplôme préparé : Autre Thème : Smart Building et Smart City Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage publics et privés – Promoteurs immobiliers – Consultants en transformation digitales – AMO – Maîtres d’œuvres et intégrateurs

Programme :

