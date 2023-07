Le dessinateur en architecture travaille sur tout type de projet de construction, de transformation ou de rénovation de bâtiments, son analyse des indications et esquisses de l’architecte lui permette d’élaborer des plans d’exécution dans le moindre détail.

Si vous avez une passion pour le dessin, la formation dessinateur en architecture de l’École Chez Soi vous offre l'opportunité de développer vos compétences en dessin architectural et de vous épanouir dans un domaine créatif et stimulant.

Objectifs de la formatio n :

À l’issue de la formation dessinateur en architecture, vous serez capable de :

Réaliser des croquis à main levée,

Comprendre l’intérêt de la perspective,

Dessiner et modifier des plans grâce à AutoCAD,

Maîtriser la culture du bâtiment.

Comment se déroule la formation ?

L’École Chez Soi est une école de formation à distance, spécialisée dans les métiers de la construction et de l’habitat. Le programme de formation est préparé par des formateurs experts dans leur métier (architectes DPLG, architectes d’intérieur, décorateurs…). Vos cours sont accompagnés d’un suivi et de conseils pédagogiques personnalisés et adaptés. Tous nos étudiants ont accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade) afin de leur permettre d’étudier n’importe où, et ce, sans avoir besoin de connexion internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Le livre Dessin technique et Lecture de plan (éditions Foucher),

Un accès au Dicobat-On-Line, dictionnaire de référence du bâtiment, durant toute la durée de votre formation,

Une licence éducation AutoCAD,

Des ressources pédagogiques exclusives pour mieux appréhender le logiciel AutoCAD (vidéos, plans…) et le dessin technique (modeleurs, vidéos, exercices…).

Tarif de la formation :